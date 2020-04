Kelly ahnte nichts von der netten Geste ihres Ehemannes, als er sie jedoch per SMS zum Fenster lockte und sie das Schild erblickte, schossen ihr die Tränen in die Augen. Auch die Krankenschwestern weinten mit ihrer Patientin - denn gerade in schweren Zeit, wie jetzt während der Corona-Pandemie, sind solche liebenswerten Gesten das, was allen Kraft gibt, um weiterzumachen.