Den Baustellenbereich der A23 in Wien haben zwei Autolenker am Mittwochabend als Rennstrecke missbraucht. Doch der Wettkampf der beiden Raser blieb nicht unbemerkt, vielmehr gab es sogar einen Schiedsrichter - allerdings in Polizeiuniform. In einem humorvollen Facebook-Eintrag ließ es sich die Wiener Exekutive am Donnerstag nicht nehmen, den Sieger der Wahnsinnsfahrt und dessen Gewinn zu verkünden. Beide Rowdys wurden letztlich zu „Gewinnern“ gekürt - der Preis: ein Führerscheinentzugsverfahren!