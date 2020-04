Mit einem gemeinsamen Kraftakt habe man die Verbreitung des Virus bereits bremsen können, so Gewessler. Eine wichtige Rolle hierbei würden Österreichs Forscherinnen und Forscher spielen, die mit Hochdruck an der Entwicklung von Impfstoffen, Medikamenten, aber auch medizinischem Bedarf arbeiten würden. 22 Millionen Euro wurden bereits in einem ersten Fonds für die Forschung zur Verfügung gestellt, 64 Projekte aus unterschiedlichen Schwerpunkten wurden dafür eingereicht.