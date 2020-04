Alte Bekannte in der neuen Heimat

Seine Mitbewohnerin ist zum Glück keine Fremde. Die Stadtschreiberin Volha Hapeyeva stammt ebenfalls aus Weißrussland: „Wir kennen uns schon seit zehn Jahren, aber so nah wie jetzt, waren wir uns auch noch nie“, schildert sie. Beide unterrichten an der belarussischen Exiluniversität in Vilnius, wenn sie nicht gerade Stipendien wie jenes in Graz haben: „In unserer Heimat existieren viele Freiheiten nur am Papier. Ein schwules Leben etwa gibt es nur im Untergrund, viele Aktivisten sind im Exil“, schildert Ivanoŭ.