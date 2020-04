Eigentlich war das alles ganz anders geplant. Als China die Millionenstadt Wuhan endgültig unter Quarantäne setzte, bekam ich eine für mich äußerst erfreuliche Nachricht: „Herzlich willkommen bei Krone Multimedia“, lautete der Betreff des E-Mails der Geschäftsführung. Während also von der massiven Ausbreitung des Virus in nahezu alle Länder dieser Erde noch nicht im Entferntesten die Rede war, stellte ich mich innerlich mit Freude darauf ein, schon bald als Redakteur in einem der größten Newsrooms Österreichs arbeiten zu dürfen.