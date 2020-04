Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wo die Spreu vom Weizen wirklich getrennt wird. Denn vor allem die heimischen Bäckereien sind als Nahversorger aktuell nicht wegzudenken. Auch in der beliebten Bäckerei Sabathiel bleiben trotz der Krise die Öfen an. Zusätzlich zum eingerichteten Lieferservice hält man dort aber auch noch an seinem noch jungen Erfolgsprojekt fest. Vor einem Monat sagte man der Lebensmittelvergeudung den Kampf an.