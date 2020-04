Bis zu 40 Prozent der Diabetiker betroffen

Ein mathematisches Modell soll nun den Krankheitsverlauf und das Therapieansprechen vorhersagen und so zur Verbesserung der Präzision einer personalisierten Medikamentenkombination beitragen. Der wissenschaftliche Ansatz basiere auf einem neuartigen Konzept zur Patientenbewertung, hieß es. Es werden wichtige Biobanken und klinische Daten in Kombination mit experimentellen und analytischen sowie statistischen Bewertungen genutzt, um eine Prototyp-Technologielösung zu etablieren. Sie soll dann an Patienten erprobt werden. In Europa leiden insgesamt etwa 50 Millionen Menschen, zehn Prozent der Bevölkerung, an einer chronischen Nierenerkrankung. Bis zu 40 Prozent der Diabetiker entwickeln im Laufe ihrer Erkrankung Nierenschäden. Mit dem kontinuierlichen Anstieg an Hypertonie und Diabeteserkrankungen in Europa nimmt auch das Auftreten von Nieren-, Herz- und Gefäßerkrankungen zu.