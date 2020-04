Facebook-Gruppe zeigt die weite Welt vorm Fenster

Karen aus New York. Gabriela aus Köln. Megan aus Neuseeland. Giacomo aus Florenz. Michalis aus Griechenland - Menschen, die einander nicht persönlich kennen. Und doch verbunden sind miteinander in Corona-Zeiten. Sie, wir alle, bleiben zu Hause. Haben den täglich gleichen Ausblick aus unseren Fenstern. Langweilig? Nein. Denn in der internationalen Facebook-Gruppe „View from my window“ teilen sie genau das: Den täglichen Blick aus dem Wohnzimmerfenster, aus der Küche, aus dem Bad. Den Blick auf ihre Stadt, ihre Heimat, den sie gewohnt sind. Der für sie vielleicht gar nichts so Besonderes ist, aber in den Augen anderer einfach wohltuend. Und eine Art - die einzige Art -, Leute zu sich einzuladen, zu reisen.