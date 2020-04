Freilich liegen die für die Lockerung des wegen der Pandemie verordneten „Shutdown“ nötigen Verordnungen noch nicht offiziell vor, weshalb viele Details über das weitere Vorgehen ab Dienstag noch unklar sind. Hier kündigte Anschober eine Klärung spätestens am Freitag an: „Alle Erlässe und Verordnungen sollen spätestens heute oder morgen in der Früh am Tisch liegen und publiziert sein.“