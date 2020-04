Seit einem Vierteljahrhundert bastelt Josef Kuchling in seiner Werkstatt in Unterkärnten die Holzklappern, die zu Ostern im Einsatz sind. „Die Idee entstand in der Dorfgemeinschaft. Wir wollten die Tradition erhalten“. Jedes Jahr werden die heimischen Fichten- und Ahornhölzer vorbereitet - gemeinsam mit ihren Eltern dürfen dann Kinder aus der Region einen Vormittag lang ihre eigene Ratsche bauen. Zweimal am Tag zieht der Nachwuchs dann am Karfreitag und -samstag durch die Ortschaften.