Zeitlosigkeit

Natürlich fehlt ihnen heute das Kompromisslose. Die Durchschlagskraft junger Menschen, kaum noch wirklich Männer, die sich ihren Weg in der Welt freischlagen müssen und wollen. Und dennoch klingt „The New Abnormal“ in seinen besten Momenten erfrischend und überhaupt nicht fahrig. Den klassischen Rock’n’Roll zelebriert man nun eben etwas zurückgelehnter, die Synthie-Spuren und Ausflügen in den Pop lässt man sich aber nicht nehmen, nur das von Casablancas solo so gefeierte Psychedelische hat ihnen Rubin wohl doch ausgeredet. „Bad Decisions“ erinnert doch etwas zu sehr an Billy Idols „Dancing With Myself“ und die abschließende „Ode To The Mets“ erinnert in ihrer L’amour-Hatschrigkeit fast an einen amerikanischen Schlagergarten, doch ansonsten schlagen die Kompositionen trotz all ihrer Zeitlosigkeit überraschend gut ein.