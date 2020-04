Hybridautos trotzen dem Trend

Im ersten Quartal wurden den Angaben zufolge um 42,7 Prozent weniger Benziner und um 32,3 Prozent weniger Dieselautos verkauft. Unter den Neuzulassungen alternativ betriebener Pkw gab es Zuwächse für Wagen mit Benzin-Hybridantrieb (plus 110,7 Prozent) sowie für jene mit Diesel-Hybridantrieb (plus 82,5 Prozent). Mit reinem Erdgas betriebene Pkw nahmen sogar um fast das Vierfache zu (plus 273,1 Prozent) - in absoluten Zahlen ist hier der Anteil mit 57 Neuzulassungen jedoch sehr gering. Die Zahl der elektrisch betriebenen Fahrzeuge sank um 4,5 Prozent auf 2428 Neuzulassungen.