Alkoholismus ist eine schwere Krankheit, viele Betroffene erhalten bei den Treffen der Anonymen Alkoholiker Rat und Unterstüzung. Doch durch die Corona-Pandemie können diese Treffen aktuell nicht mehr stattfinden. Damit Hilfesuchende auch in dieser Zeit nicht alleine sind, bieten die Anonymen Alkoholiker nun Treffen per Videokonferenz an, zudem gibt es ein Kontakttelefon.