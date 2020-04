Die Produktion von Schutzmasken ist in Corona-Zeiten wichtig, auch Manuela Fercher-Rebernig in Feldkirchen stellt welche her. Bei der Plattform „Das pack ma“ von Wirtschafts-, Landwirtschaftskammer und Land Kärnten macht ihr Betrieb mit. „Normalerweise sind wir für Raumgestaltung zuständig, jetzt fertigen wir eben Masken an“, sagt Manuela. „Wir verlangen dafür nur den Selbstkostenpreis. Ich will mit der Krise kein Geld verdienen. Bei 60 Grad kann man die Masken reinigen, sie geben den Menschen viel Sicherheit.“