Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum konnte krone.at seine Visits mehr als verdoppeln (+127,19% von 34,976.851 auf 79,464.125). Auch bei den Unique Clients ergibt sich eine Steigerung von 104,28% (von 5,444.419 auf 11,122.104). Der März, in dem sich die Nachrichten nahezu ausschließlich um das Thema Coronavirus drehten, war damit mit großem Abstand der erfolgreichste Monat in der Geschichte unseres Onlineportals. „Das bestätigt das enorme Vertrauen unserer Leser in unsere Angebote“, freut sich Geschäftsführer Michael Eder.