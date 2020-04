Russland testet Impfstoff ab Juni an Menschen

Weltweit arbeiten Dutzende Experten an einem Vakzin gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass Russland bereits ab Ende Juni Impfstoffe gegen die vom Erreger ausgelöste Lungenerkrankung Covid-19 an Menschen testen will. Es sei eine erste Phase klinischer Tests von drei verschiedenen Impfstoffen an 180 Freiwilligen geplant, sagte der Leiter des russischen Forschungszentrums Vector.