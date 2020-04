Nur weil es in Großbritannien ebenso Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise gibt, heißt das nicht, dass Prinz William und Herzogin Kate nur tatenlos daheim herumsitzen. Am Donnerstag meldeten sich die beiden von ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk zum Video-Plausch mit Lehrern und Schülern der Casterton Primary Academy in Lancashire.