Krone Multimedia GesmbH & Co. KG, Muthgasse 2, 1190 Wien, E: post@krone.at („KMM“).

Aus allen Einsendungen, die online auf krone.at mitspielen oder per SMS die richtige Anzahl der Ostereier übermitteln, werden die Gewinner ermittelt.

per Online-Formular und per SMS

Teilnahmeberechtigt sind Verbraucher (im Sinn des Konsumentenschutzgesetzes) ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich, ausgenommen Mitarbeiter (und deren Angehörige) des Veranstalters, des Kooperationspartners und jeweils verbundener Unternehmen.

Geschlechterneutralität: