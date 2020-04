Holz, Sperrmüll, Bauschutt, fast alles schmeißen die Leute in den Wald“, ärgert sich Puchs Bürgermeister Helmut Klose (ÖVP). Erst am Montag besichtigte der Tennengauer Ortschef eine illegale Mülldeponie in einem Wald in Puch. „Aber irgendwann erwischen wir die Leute schon noch“, ist sich Klose sicher.