Sterblichkeit bei Kindern äußerst gering

In der chinesischen Analyse hätte die Gesamtsterblichkeit aller Covid-19-Patienten (jeglichen Alters; Anm.) 2,3 Prozent betragen. Kein einziges Kind unter zehn Jahren sei gestorben, ein Kind im Alter zwischen zehn und 19 Jahren (0,18 Prozent). Auch in Italien habe sich unter den ersten 2003 Todesfällen kein einziges Kind befunden. „Von bisher fast 25.000 Fällen in Italien waren ebenso wie in China nur selten Kinder und Jugendliche betroffen. So waren nur 0,5 Prozent der Patienten null bis neun Jahre alt, und 0,7 Prozent im Alter von zehn bis 19 Jahren“, schrieben die Fachleute.