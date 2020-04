1,5 Millionen Euro

1,6 Millionen Dollar, umgerechnet 1,47 Millionen Euro, zahlte der Ex-Profi des FC Barcelona laut Medienberichten, damit er und sein Bruder Roberto Assis das Gefängnis in der Hauptstadt Asuncion am Dienstag in den Hausarrest verlassen konnten. Als vor zwei Jahren sein Pass eingezogen wurde, weil er eine Strafe von zwei Millionen Euro nicht bezahlt hatte, sollen sich nur noch ein paar Euro auf Ronaldinhos Konto in Brasilien befunden haben.