Von der Wiener Stadtliga in die Europa League! Die Trainer-Karriere von Damir Canadi hat in den letzten Jahren enorm Fahrt aufgenommen. Bei Zweitligist Nürnberg wurde diese allerdings nach 14 Runden gestoppt. Bis Sommer 2021 hat der sympathische Wahl-Vorarlberger noch Vertrag bei den Deutschen. Im Sommer will er aber endlich wieder bei einem neuen Verein durchstarten. Wir haben im Gespräch mit Canadi noch einmal seine beeindruckende Trainerkarriere unter die Lupe genommen. Natürlich dürfen da einige Schmankerl nicht fehlen. Auch Rekordmeister Rapid Wien darf natürlich nicht fehlen - alles mit ehrlichen Worten...