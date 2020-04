„Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft!“: Mit „Grounded“ lässt Entwickler Obsidian (u.a. „The Outer Worlds“, „Fallout New Vegas“) Xbox- und PC-Gamer ab 28. Juli auf Miniaturgröße schrumpfen. In dem „First-Person-Titel mit Koop-Modus und Survival-Elementen“ müssen sie alleine oder zu viert in der offenen Mikrowelt eines Vorstadthinterhofs ums Überleben kämpfen und sich etwa aus Alltagsgegenständen schützende Stützpunkte bauen, um feindlich gesinnte Insekten abzuwehren. Ein neuer Trailer verrät mehr über die Hintergrundgeschichte.