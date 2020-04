Derzeit werde insbesondere an Apps - wie „Stopp Corona“ des Roten Kreuzes - gearbeitet, „um Menschen zu warnen, die sich in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten haben“, erklärte die Behörde. So könnten Infektionsketten unterbrochen werden und es könne perspektivisch während der schrittweisen Rücknahme der Einschränkungen des öffentlichen Lebens ein erneuter Ausbruch verhindert werden.