Die USA werden derzeit besonders heftig von der Coronavirus-Pandemie heimgesucht. Nachdem bereits am Dienstag binnen 24 Stunden mehr als 2000 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben waren, sind auch am Mittwoch erneut 1910 Menschen dem Virus erlegen. Insgesamt haben die USA laut Daten der Johns Hopkins University in Baltimore mittlerweile fast 15.000 Tote zu beklagen.