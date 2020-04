krone.tv-Experte Michael Konsel schwelgt in Erinnerungen. In Quarantäne liest er für seine Fans regelmäßig aus seiner Biographie „Keine Angst vor dem Elfmeter“. krone.at bringt ausgewählte Episoden. In diesem Kapitel erinnert sich der „Panther“ an wichtige gehaltene Elfmeter: etwa jenen von Weltmeister Andreas Brehme und jenen von Superstürmer Gabriel „Batigol“ Batistuta. Hören und sehen Sie selbst (im Video oben).