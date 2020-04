Nach Prinz Charles‘ Coronavirus-Erkrankung und Herzogin Camillas freiwilliger Selbstisolation hat sich das royale Paar am Montag endlich wieder in die Arme schließen können - gerade rechtzeitig zum 15. Hochzeitstag des Thronfolgers, den er und seine Ehefrau am Donnerstag begingen. Zum Jubeltag veröffentlichte das Paar ein rührendes Foto, das tags zuvor auf ihrem schottischen Landsitz Birkhall aufgenommen worden war und das das künftige Königspaar mit ihren Jack Russell Terriern „Bluebell“ und „Beth“ zeigt.