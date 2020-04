Manche lernen es nie! Dass man bei dem derzeit vorherrschenden Kaiserwetter schon mal in Versuchung kommt, sich ein leckeres Kotelett auf den Grill zu werfen, ist nur selbstverständlich. Nicht aber in den Traunauen in Oberösterreich, noch weniger in Großgruppen, und schon gar nicht, wenn laut Feuerwehr akute Brandgefahr besteht.