Die von Paris’ Urgroßvater Conrad gegründete The Hilton Family Foundation verkündete in einem Statement: „Während wir grade in den USA mit Covid-19 in eine kritische Phase gehen, wollen wir mit zehn Millionen Dollar helfen, die am meisten Betroffenen, Ärmsten in unserem Land als auch in Afrika zu unterstützen.“ Die Hälfte fließt der Obdachlosenhilfe in Los Angeles zu.