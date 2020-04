New York als Virus-Hotspot

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore verzeichnete bis Mittwochabend (Ortszeit) rund 430.000 nachgewiesene Infektionen mit dem Erreger SARS-CoV-2 in den USA. Mehr als 14.600 Menschen starben nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Besonders viele Tote hat New York zu beklagen. Die Zahl der neuen Patienten in Krankenhäusern ging dort aber zuletzt zurück und sorgt für vorsichtigen Optimismus.