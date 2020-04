Zwar gibt es in Europa derzeit keine Anzeichen dafür, dass der Höhepunkt der Corona-Pandemie bereits erreicht sein könnte, doch die EU muss sich schon jetzt mit dem Ausstieg aus den Maßnahmen befassen, die im Kampf gegen das Virus getroffen wurden. So schlägt die EU-Kommission einen stufenweisen Ausstieg mit langen Zeitabständen vor. Die EU-Staaten sollten die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen erst auf lokaler Ebene aufheben und dann die Öffnung nach und nach - als Zeitabstand zwischen den einzelnen Lockerungen wird jeweils ein Monat vorgeschlagen - ausweiten, heißt es in der bisher unveröffentlichten „Ausstiegsstrategie“, die der Zeitung „Die Welt“ und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.