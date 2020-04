Die Bundesregierung hat für die Zeit nach Ostern einiges klargemacht: So wird es schrittweise zu einem Hochfahren im Handel kommen. Parallel dazu heißt es aber für den Bildungsbereich weiter „Bitte warten!“, was Klarheit betrifft - erklärte Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) Mittwoch in einer Aussendung. Worte, die an ÖVP-Minister Faßmann gerichtet sind und dessen Maßnahmen kritisieren. Nachsatz: „Gas und Bremse gleichzeitig geht nicht!“