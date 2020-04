Ein 14-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung am Mittwoch um 11.50 Uhr bei einem Unfall im Gemeindegebiet Steyregg verletzt. Der Schüler fuhr auf der abschüssigen Straße in Windegg Richtung Bahnviadukt. Die dortige Linkskurve soll der Schüler laut Angaben der entgegenkommenden 38-jährigen Pkw-Lenkerin „angeschnitten“ haben. Der Jugendliche prallte in Folge dessen gegen den Wagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.