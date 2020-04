Die Tore der Festung in Kufstein am grünen Inn in Tirol sind geschlossen, im Ausseerland am Grundlsee in der Steiermark sind keine romantischen Bootsfahrten möglich und ein Absperrband riegelt den Zugang zum Thalersee bei Graz, wo einst Arnold Schwarzenegger um Maria Shrivers Hand anhielt, ab - stellvertretend für die meisten Ausflugsziele der Österreicher bringen diese drei Hotspots den Status quo in ganz Österreich auf den Punkt: Jetzt und zu Ostern sind keine größeren Ausflüge gestattet.