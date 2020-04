„Krone“: Tourismus-Zulieferer und Betriebe mit dem zweiten Standbein „Urlaub am Bauernhof“ sind zweifellos Krisenverlierer. Gibt es hier existenzielle Probleme?

Peter Raggl: Gleich wie bei der Gastronomie und Hotellerie wurde auch bei den „Urlaub am Bauernhof“-Betrieben die Wintersaison frühzeitig beendet. Auch hier wurde in den vergangenen Jahren viel in Qualität investiert und natürlich stehen Kreditraten zur Rückzahlung an und dazu fehlen jetzt die notwendigen Einnahmen.