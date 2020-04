Zwei Mitglieder einer Gruppe von sieben Rumänen sind am Mittwochnachmittag im Krankenhaus Ried in Oberösterreich positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Gruppe hielt auf ihrem Weg von Deutschland in ihre Heimat in der Nacht zum Mittwoch wegen eines medizinischen Notfalls an. Herbeigerufene Rettungskräfte erkannten Corona-Symptome bei zwei Personen.