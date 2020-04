Land macht Schwerpunkttestungen

Ein Schwerpunkt bei den Coronatestungen liegt derzeit auf dem Gesundheitspersonal in den Krankenhäusern sowie dem Personal in Alten- und Pflegeheimen. Bisher wurden 51 von 94 Alten- und Pflegeheimen durchgetestet. Insgesamt konnten etwa an einem Tag bis zu 1100 Testungen im Pflegebereich durchgeführt werden. In der Statistik finden sich diese Tests derzeit nicht wieder, da sie nicht als offizielle Verdachtsfälle geführt werden.