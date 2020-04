Mateschitz führt Österreich-Ranking an

In der „Forbes“-Liste tauchen auch neun österreichische Milliardäre auf. Ihr Gesamtvermögen beläuft sich auf 41,2 Milliarden Euro. Das interne Ranking führt Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz mit einem geschätzten Vermögen von 16,5 Milliarden Euro an. Im weltweiten Ranking nimmt er damit Platz 57 ein. Er ist auch der einzige Österreicher unter den Top 100. Sieben Milliardäre aus Österreich wohnen in Wien.