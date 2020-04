Ohne Wissen über Infizierung in Anstalt eingeliefert

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der 38-Jährige am 12. März in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Und zwar ohne Schutzausrüstung, da zu diesem Zeitpunkt weder die Polizei noch der Rumäne selbst von der Infizierung gewusst haben und somit auch die Anstaltsleitung nicht darüber informiert werden konnte.