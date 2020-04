Großeinsatz am Dienstag

Das Feuer war am Dienstag gegen Mittag ausgebrochen und hatte sich im Gemeindegebiet von Patsch auf einer Fläche von knapp 120.000 Quadratmetern sowie in Vill auf einer Fläche von rund 5.000 Quadratmetern ausgebreitet. Zahlreiche Feuerwehren, zwei Helikopter und die Bergrettung waren im Einsatz. Die Autobahn musste teilweise gesperrt werden.