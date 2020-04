„Starke Anstiege“ in Europa

Insgesamt gab es in Europa „starke Anstiege“ an Covid-19-Fällen und Todesopfern durch das Virus, betonte das ECDC. Das europäische Monitoringsystem zur Erfassung von Todesfällen verschiedenster Ursachen zeige in den vergangenen Wochen in Belgien, Frankreich, Italien, Malta, Spanien, der Schweiz und in Großbritannien eine Sterblichkeit über der zu erwartenden Rate - hauptsächlich in der Altersgruppe ab 65 Jahren.