Rekordtorschütze

Der Weg des Miroslav Klose war ohnehin schon immer ein besonderer. Als Achtjähriger kam er mit seiner Familie von Polen nach Deutschland, die Fußballschuhe schnürte er erstmals bei der SG Blaubach-Diedelkopf in der Westpfalz. So begann der langsame Aufstieg zum „Weltstar“ (Bundestrainer Joachim Löw): mit knapp 22 Jahren erst das Debüt in der Bundesliga, 14 Jahre später Weltmeister, zweimal Double-Sieger mit dem FC Bayern, Rekordtorschütze in der Nationalmannschaft (71) sowie bei WM-Endrunden (16).