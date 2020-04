Im Covid-Spital des Uniklinikums in Salzburg haben sich drei Mitarbeiter mit Corona infiziert. Die erste Person aus dem medizinischen Bereich ist bereits am Freitag positiv getestet worden. Sie hat auf der normalen Bettenstation gearbeitet. Auch zwei Kontaktpersonen aus dem Pflegebereich haben sich angesteckt, gab Sprecher Wolfgang Fürweger am Mittwochabend bekannt.