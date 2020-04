Sanders informierte Mitarbeiter seiner Kampagne am Mittwoch per Telefonat über seine Entscheidung. Der Ausstieg von Bernie Sanders wurde in den vergangenen Wochen immer wahrscheinlicher, obwohl es vor wenigen Monaten noch ganz danach aussah, als ob er der Herausforderer von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen im Dezember sein könnte.