„Krone“:Wenden sich mehr Anrufer als sonst an die Schuldnerberatung?

Thomas Berghuber: Nein, es ist konstant. Aber es geht hauptsächlich um zwei Themen: Die Anrufer sind nervös, weil sie in absehbarer Zeit in Kurzarbeit gehen oder den Job verlieren. Sie haben aber keine großen Rücklagen am Konto.