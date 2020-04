Wie berichtet, brach am 3. Dezember 2019, gegen 07 Uhr, in einem Lokal in Knittelfeld ein Brand aus. Dabei wurden die Räumlichkeiten des Lokals sowie das Inventar schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro. Verletzt wurde niemand.