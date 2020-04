Kartoffeln rösten und Ei pochieren

Die gekochten Kartoffeln schälen, in Scheiben schneiden und in zwei Esslöffel Olivenöl goldbraun braten. Zum Schluss etwas salzen. Für das pochierte Ei einen kleinen Topf mit Wasser und einem Schuss Essig zum Sieden bringen. Das Ei aufschlagen und roh in eine kleine Schüssel geben, aus der Schüssel in die Mitte des Topfes gleiten lassen und drei bis vier Minuten (je nach Größe) sieden lassen.