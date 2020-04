Er selbst hofft auf eine baldige Rückkehr. „Wir alle wünschen uns, dass wir irgendwann wieder auf den Platz dürfen, sei es in Gruppen oder als gesamte Mannschaft - je nachdem, was die Gegebenheiten zulassen“, erklärte Kühbauer. Es werde der Zeitpunkt kommen, an dem alles wieder anlaufe. „Und da wollen wir möglichst rasch in die Normalität zurückfinden und parat stehen. Darauf arbeitet man hin.“