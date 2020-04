Auch wenn in der Pfarrkirche Stainz derzeit die Lichter für Gottesdienste ausgegangen sind, erleuchtet ein faszinierendes Kunstwerk die Dunkelheit: Das Fastenbild „Das Licht der Welt“ erzählt vom Tod und der Auferstehung Christi in fünf Stationen, die sich zu einem monumentalen Kreuz zusammenfügen. So bringt es die Osterbotschaft in bildhafter Lebendigkeit in das leere Gotteshaus.