Nur wenig ist gewiss in Zeiten der Coronavirus-Pandemie, die auch das globale Fußball-Business in Atem hält und bedroht. Nur eines scheint vorhersagbar: Rekordablösen wird es angesichts der finanziellen Probleme zahlreicher Klubs so schnell nicht mehr geben. Darauf reagierte nun auch Branchenführer „Transfermarkt.de“ - und passte den Wert der Profis den neuen Gegebenheiten an.